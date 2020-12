Adrie van der Poel weet welke procentjes Mathieu nog 'mist': "In het zand was het technisch slecht"

Grote kampioenen zijn perfectionisten en dat zit duidelijk in de genen bij de familie Van der Poel. Mathieu reed naar de overwinning in Antwerpen. Adrie had wel verwacht dat zijn zoon goed zou zijn, maar zag ook dat het in het zand nog heel wat beter kon.

Nochtans was de manier waarop Mathieu aan het zand van Sint-Anneke de overwinning pakte behoorlijk indrukwekkend. Had Adrie verwacht dat hij zo goed zou zijn? "We wisten dat ie goed was, maar nog niet waar hij stond ten opzichte van de rest. Ik denk dat het duidelijk was dat hij vanaf de tweede ronde heel de koers onder controle had."

Toen Mathieu een eerste kloof had geslagen, leek Adrie al vrij zegezeker. Vader Van der Poel is ook van mening dat een lange solo zonder die ene valpartij mogelijk was geweest. "Dat denk ik wel, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Dat zijn de procentjes die je nog mist als je een eerste keer terug in het veld komt."

VERSCHIL GRAS-ZAND

Wat was dan de analyse van Adrie over het technische niveau van zijn Mathieu? "Op het verharde, waarmee ik bedoel op het gras enzo, was het technisch goed. In het zand was het slecht", kllonk het als een streng oordeel. Want wat moeten de anderen dan zeggen?

MOTIVATIE NOG AANWEZIG

In elk geval is de motivatie bij Mathieu van der Poel wel degelijk nog aanwezig om zijn stempel op de cross te drukken. "Op het moment dat je start en je nummer op hebt, dan wil hij er het hoogst mogelijke uithalen, zijn mentaliteit kennende."