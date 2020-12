Betsema stopt zegereeks van Brand, klassement weg voor wereldkampioene na pech en Cant knap vierde

De voorbije weken was elke cross spek naar de bek voor Brand. Denise Betsema vond dat het nu wel welletjes was, dat bleek alvast uit het hoge niveau dat de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde in de Scheldecross. Op het strand van Sint-Anneke kon ze haar duivels ontbinden.

Alle ogen waren gericht op Lucinda Brand, dé vrouw in vorm, en die ging prima van start. Ze pakte de 15 seconden aan de tussensprint, waardoor ze ook in het X2O-klassement aan de leiding ging. Bij het ingaan van de derde ronde wisten wel vier dames haar nog bij te benen: Alvarado, Betsema, Kastelijn en Worst. Een volledige Nederlandse top 5 dus. IJZERDRAAD NEKT ALVARADO Een kettingprobleem, veroorzaakt door een stuk ijzerdraad, sloeg Alvarado kort hierna wel helemaal achteruit. De wereldkampioiene verloor hierdoor hopeloos veel tijd. Meer dan in de achterhoede verder rijden restte haar niet. Ook haar klassement is eraan voor de moeite. Betsema demonstreerde dan weer hoe goed ze door het zand kan rijden. CANT VOORBIJ KASTELIJN In Boom viel Betsema nog stil na haar sterke start, maar deze keer niets van dat. Elke passage door het zand was in haar voordeel. Op tien seconden volgde Brand, ook Worst lag op koers voor het podium. Achter die drie werd Kastelijn ondertussen voorbijgestoken door Cant. Overigens gaf Brand het nog niet op, met haar torenhoge moreel na de recente overwinningen. Het gaatje werd zo kleiner, maar Betsema hield wel stand en pakte haar tweede zege van het seizoen. Een tweede plaats dus eens voor Brand, Worst hield op haar beurt haar derde positie vast. Voor Sanne Cant is haar vierde plek zeker en vast een opsteker.