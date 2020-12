Pidcock voor het eerst op podium en onder indruk van niveau: "Wout beste wegrenner en finisht derde of vierde in cross"

Mogelijk krijgen we terug wat meer internationaal getinte uitslagen in de cross. Tom Pidcock komt immers ook weer onder stoom. De Brit had na zijn terugkeer in het veldrijden een paar matige prestaties geleverd, maar was in Antwerpen de derde man op het podium.

Het was nochtans pas in het tweede wedstrijddeel dat Pidcock zijn hand reikte naar een podiumplaats. "De start was oké, maar dan verloor ik paar plaatsen, was ik niet agressief genoeg. Ik was de hele cross op mijn eentje aan het rijden. Ik denk dat ik al bij al wel een goede cross reed."

MEER FUN

Doordat hij een inhaalbeweging moest maken, kwam hij wel niet aan het wiel van de beste man in koers. "Ik heb Mathieu van der Poel niet veel gezien. Hij is nog altijd goed." In de eerste plaats is Pidcock natuurlijk gefocust op zichzelf. De Scheldecross was zeker een opsteker voor hem. "Het is leuk om me weer mezelf te voelen. Het is leuk om voorin in de koers te rijden. Het is meer fun als je mee kan strijden."

Het betere gevoel op de fiets vertaalde zich dus in een mooie derde plek aan de streep. "Ik voelde me goed en sterk op de fiets. Het was hier veel door het zand rijden. Het zand is voor mij het slechtste aspect van het veldrijden. Ik was wel goed, maar morgen ben ik hopelijk beter. Als ik goede benen heb en sneller vooraan kom, moet dat kunnen", verwijst Pidcock naar de cross van zondag in Gavere.

TOPKLASSE

Wel heeft het 21-jarige talent al door dat je om een cross te winnen wel heel sterk voor de dag moet komen. "Vorig jaar lag het niveau al hoog en dit jaar ligt het nog hoger. Elk jaar is het zwaarder. Je ziet nu echt topklasse in deze sport. Wout is de beste renner op de weg en hij finisht derde of vierde in de cross. Dat bewijst welk niveau het is."