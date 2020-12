Richie Porte verklaart terugkeer naar Ineos: "Was altijd een droom van me"

"Niets tegen de Trek-familie maar tekenen bij Ineos voelde als thuiskomen", klinkt het bij Porte. Porte reed van 2012 tot 2015 tot het toenmalige Sky voor hij naar BMC vertrok om zijn eigen kans te wagen. In 2021 keert de 35-jarige Australiër terug.

Nochtans heeft Porte er geen slecht jaar op zitten. In de Tour behaalde hij met een derde plaats zijn beste notering ooit in een grote ronde. In 2016 werd hij al eens 5e, toen was ex-ploegmaat Chris Froome de beste in Parijs.

"Wanneer ik vertrok, hield teammanager Dave Brailsford een speech waarin hij zei dat de deur voor mij altijd open zou zijn als ik wou terugkeren. Dat was een mooi gebaar van hen en een geruststelling voor mij", klinlkt het.

Bij Sky knechtte hij vooral voor Chris Froome maar de Brit komt volgend seizoen uit voor Israel Start-Up Nation. "Dat is wel jammer want Froomey is nog steeds een goede vriend van me. Ik leerde bij Sky mijn vrouw kennen en nu hebben we twee kinderen, het voelt nog altijd echt als thuiskomen", besluit Richie Porte.