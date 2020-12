Stats Antwerpen: VDP minder dan uur nodig voor zege, aardige cross voor Belgische dames en Alvarado niet in top 20

Ook op de cross in Antwerpen gaan we met plezier wat dieper in. Voor Mathieu van der Poel werd het een terugkeer naar het veldrijden om van te dromen en daar had hij niet eens zoveel tijd voor nodig. Bij de dames vielen er wat verrassingen te noteren, met onder andere een goede Sanne Cant.

Een aantal opvallende zaken bij de veldrit van de dames. Ten eerste: Brand won een keertje niet. Betsema was nog vijf seconden sneller dan haar aan de meet en klokte zo af op een tijd van 42 minuten en 16 seconden. Brand doet dan wel weer een goede zaak in het X20-klassement. Ook daar gaat ze naar de leiding. Worst maakte het podium compleet, maar vooral de nummer vier in de daguitslag geniet onze belangstelling.

Dat was immers Sanne Cant. Nog 15 seconden scheiden haar van een podiumplek. Met Manon Bakker en Yara Kastelijn liet ze ook twee Nederlandse talenten achter zich. Een teken dat het echt wel de goede kant op gaat voor de Belgische kampioene. Zij was overigens niet de enige landgenote bij de eerste tien. Verdonschot werd negende. Twee Belgische dames in de top tien, dat is dit seizoen nog niet al te vaak voorgevallen.

Loes Sels haalde de top twintig net niet, maar het was alleszins al een stuk beter dan in Boom waar ze vroeg moest afstappen. Ook geen top twintig voor... Ceylin del Carmen Alvarado. Die is normaal op zijn minst bij de eerste drie à vier posities te vinden. Een stuk ijzerdraad dat in haar ketting draaide verpestte haar race helemaal. Op plaats 23 kwam de wereldkampioene uiteindelijk binnen, op 3'59" van de winnares.

Top 15 dames

1. Betsema

2. Brand 5"

3. Worst 28"

4. Cant 43"

5. Bakker 48"

6. Kay 50"

7. Kastelijn 53"

8. Van Empel 1'09"

9. Verdonschot 1'31"

10. Van Alphen 1'49"

11. Van der Heijden 2'19"

12. Clauzel 2'26"

13. Arzuffi 2'30"

14. Vas 2'35"

15. Rochette 2'45"

In het mannenveldrijden is Antwerpen een snelle cross. Waar ze op sommige plaatsen een uur en vijf minuten nodig hebben om hun race af te werken, bleven verschillende renners aan het strand van Sint-Anneke onder het uur. De top vijf bleef zelfs onder de 59 minuten. Mathieu van der Poel zelfs ruim. Hij had zijn badeend zeker en vast verdiend. Van der Poel reed na 58 minuten en 10 seconden reeds vierend over de streep.

Tom Pidcock is een naam die we dit seizoen nog niet voorin zagen passeren: de Brit behaalde zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Om nog een wegrenner te noemen: Joris Nieuwenhuis schoof in zijn tweede cross al een stuk dichter bij de top tien. Ook enkele renners haalden de finish echter niet: daarbij de jarige Nicolas Cleppe en ook Thibau Nys.

Top 15 heren

1. Mathieu van der Poel

2. Iserbyt 6"

3. Pidcock 27"

4. Toon Aerts 30"

5. Van der Haar 43"

6. Sweeck 51"

7. Hermans 1'00"

8. Vanthourenhout 1'09"

9. Van Kessel 1'22"

10. Soete 1'26"

11. Nieuwenhuis 1'45"

12. Kamp 1'52"

13. Camps 2'05"

14. Kuhn 2'11"

15. Thijs Aerts 2'15"