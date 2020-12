Topfavoriet voor Olympische tijdrit maakt beslissing bekend en dat is mogelijk goed nieuws voor Van Aert en Evenepoel

Onlangs had hij nog te maken met het coronavirus, ondertussen is de voorbereiding op 2021 volop bezig. Al is er wel goed nieuws voor de Belgen mogelijk.

Filippo Ganna is na enkele indrukwekkende tijdritten in 2020 dé topfavoriet voor Olympisch goud in Tokio 2021 in de tijdrit op de weg.

Maar: hij heeft op diezelfde Olympische Spelen ook werk op de piste op de planning staan. "De piste laten vallen is geen optie", aldus de Italiaan.

Ploegenachtervolging

De ploegenachtervolging is een van de absolute paradepaardjes in het Italiaanse wielrennen voor Tokio 2021 en daar zal niet van afgeweken worden.

De combinatie met de wegtijdrit is overigens ook mogelijk, want de ploegenachtervolging is vier dagen na de tijdrit pas. Maar de voorbereiding zal mogelijk wel niet makkelijk worden. En dat kan toch een en ander bemoeilijken, terwijl voor pakweg Evenepoel en Van Aert alles makkelijker zal kunnen worden uitgestippeld.