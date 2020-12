Niet enkel vreugde bij Alpecin-Fenix: Niels Vandeputte blesseerde zich al voor de wedstrijd

In de eerste veldrit van Mathieu van der Poel dit seizoen was het meteen raak voor Alpecin-Fenix. Alleen was het niet helemaal een goednieuwsshow voor de ploeg in Antwerpen. Het verhaal van Niels Vandeputte is een stuk ongelukkiger.

In principe zouden vier renners van Alpecin-Fenix deelnemen aan de Scheldecross: Mathieu en David van der Poel, de Zwitser Loris Rouiller en Niels Vandeputte. Van die laatste was bij de start echter geen spoor. Vandeputte was immers gevallen tijdens de opwarming. Tijdens de paar rondjes die de renners steeds voorafgaand aan de cross afleggen op het parcours, liep het mis voor Vandeputte aan de balken. Daarbij had hij zich lelijk bezeerd. In die mate zelfs dat Vandeputte uiteindelijk dus verstek gaf voor de veldrit in Antwerpen en ook naar het ziekenhuis gebracht werd voor controle. REGELMATIG IN TOP TIEN Vandeputte had het tot dusver goed gedaan als jonge gast tussen de profs. De 20-jarige crosser uit Brecht haalde al de top tien bij de elite in Lokeren, Kruibeke, Niel, Leuven, Merksplas en Kortrijk.