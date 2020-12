Nieuwenhuis heeft na debuut in Ronde van Vlaanderen de smaak te pakken: "Het is wat het dichtst bij mijn hart ligt"

Met deelnames in Boom, Antwerpen en Gavere zit Joris Nieuwenhuis inmiddels toch alweer aan drie crossen. De veldritcampagne dient uiteraard ook om het wegseizoen voor te bereiden. Op de weg ligt Nieuwenhuis vooral wakker van de klassiekers, zo blijkt.

Een grote ronde is eveneens mooi, maar het één hoeft het ander niet in de weg te staan. "Ik wilde absoluut eens een grote ronde rijden", verwijst Nieuwenhuis naar zijn debuut in de Ronde van Frankrijk in 2020. "Dat wil ik ook zeer graag blijven doen. Al zijn de klassiekers ook wel wedstrijden waarin ik wil gaan koersen."

WEINIG KLASSIEKERS GEREDEN BIJ DE JEUGD

Langzaam maar zeker heeft Nieuwenhuis steeds meer zijn mogelijkheden in klassieke eendagskoersen ontdekt. "Een paar jaar geleden heb ik gemerkt dat dit wedstrijden zijn die me goed liggen. Ik merk aan mijn fysieke capaciteiten en op training dat die wedstrijden mij het beste liggen. Tijdens de jeugd heb ik heel weinig klassiekers gereden, bij de juniors bijna niet. Nu vind ik de klassiekers net heel vet."

HART GAAT SNELLER SLAAN

Bij verschillende klassieke renners heerst ook een liefde voor dit soort koersen en dat is bij Nieuwenhuis niet anders. "Het is ook wat het dichtst bij mijn hart ligt. De klassiekers zijn de koersen die mijn hart sneller laten slaan. Dit seizoen heb ik enkel de Ronde van Vlaanderen gereden als grote klassieker. Ik wil meer van dit."

Er waren ook deelnames aan de Strade Bianchi, Parjis-Tours en de Scheldeprijs. De Ronde van Vlaanderen was evenwel het enige Monument dat Nieuwenhuis reed in 2020. Zijn 33ste plaats bij zijn debuut in Vlaanderens Mooiste biedt de 24-jarige renner inderdaad nog wel perspectief voor de toekomst.