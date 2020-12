Ook Matteo Trentin kijkt vol enthousiasme naar de cross: "Met MVPD die MVDP is, Van Aert die terugkomt uit Spanje..."

Het is nu nog meer genieten voor de veldritfans, met alle grote namen op het appel. Matteo Trentin past voor een avontuur in het veld bij de profs, maar deed als junior wel nog aan veldrijden. De liefde voor de discipline heeft hem nog niet losgelaten: hij blijft de cross op de voet volgen.

Matteo Trentin was ook een aandachtige kijker bij de Superprestigecross in Gavere. Dat blijkt uit een tweet van de Italiaanse wegrenner, die dit jaar bij CCC reed en in 2021 uitkomt voor UAE. Hij zag in Gavere Tom Pidcock sterk bergop rijden. Trentin kijkt nu al uit naar de cross in Namen. Dat is de eerste cross met zowel Pidcock, Van der Poel als Van Aert aan de start.

"Met Tom Pidcock die zo aan het klimmen is, MVDP die MVDP is, Wout van Aert die terugkeert uit Spanje, Toon Aerts die bijna weer op niveau is en met de benen die Eli Iserbyt de laatste weken heeft... Ik kan niet wachten op de Wereldbekermanche in Namen!" Veel duidelijker kan je niet zijn.

So with @Tompid climbing like this, MVDP just being MVDP , @WoutvanAert back from spain, @ToAerts almost on his level and @IserbytEli on last weeks legs i can't wait for Namur world cup! 🍟&🍺 On the menu to feel the atmosphere! — Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) December 13, 2020

Hoewel ter plekke genieten er voor de veldritfans momenteel niet bij is, verkeert Trentin helemaal in de crossfeer. Hij viert het vooruitzicht van de cross in Namen met frietjes en bier.