Levenslange schorsing voor Riccardo Riccò

Riccardo Riccò, ex-ritwinnaar in de Giro en de tweede in het algemeen klassement van de Giro in 2008, is levenslang geschorst nadat hij is schuldig bevonden aan een dopingonderzoek.

Riccardo Riccò zat de voorbije jaren al een schorsing uit na het gebruik van doping, maar bij Cyclingnews staat te lezen dat het Italiaanse antidopingagentschap heeft beslist om hem nu levenslang te schorsen. Hij is schuldig bevonden in een andere dopingzaak. Hij krijgt daarnaast een boete van 4000 euro en van 378 euro. In het verleden won Ricco nog enkele ritten in de Giro en in 2008 won hij nog het jongerenklassement en werd hij tweede in het algemeen klassement van de Giro.