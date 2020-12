Evenepoel staat scherp en krijgt complimentjes: "Babyvet volledig verdwenen" en "Meestal draag je toch leiderstrui"

Maandag heeft Deceuninck-Quick.Step zijn nieuwe outfit met de wereld gedeeld. Remco Evenepoel en de andere renners plaatsten dan een afbeelding van zichzelf in de nieuwe tenue op hun social media. In het geval van Evenepoel gaat er ook veel aandacht naar de renner zelf.

Op zijn Instagrampagina staat Evenepoel dus te blinken in zijn wedstrijdkledij. Het wit en de felle blauwe kleur maakt in 2021 bij Deceuninck-Quick.Step plaats voor twee donkerdere blauwe kleuren. Dat is echter niet het enige wat opvalt bij het bekijken van de afbeelding.

Vele volgers van Evenepoel merken op hoe scherp hij al staat. Dat komt terug in verschillende reacties. "Amai zo scherp al" en "Scherp als een mes" staat er onder meer te lezen. "Babyvet is volledig verdwenen", stelt nog iemand anders vast.

Een verwijzing naar een verklaring die Evenepoel zelf al deed. Er zijn er ook die denken dat Evenepoel niet vaak te zien zal zijn in dat nieuwe truitje van Deceuninck-Quick.Step. "Meestal draag je toch de leiderstrui."