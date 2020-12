Na Jumbo-Visma komt ook Bingoal-Wallonie Bruxelles met vrouwenploeg voor 2021

Het vrouwenwielrennen zit in de lift en daar willen ze bij Bingoal-Wallonie Bruxelles ook mee van proeven want ze beginnen in 2021 met een nieuwe vrouwenploeg.

De wielerploeg zal geleid worden door ex-wielrenster Ludvine Henrion en zal een 23-koppige selectie tellen met onder meer Ann-Sophie Duyck. Zowel manager als federatie Wallonie-Bruxelles zijn zeer blij met de aankondiging van het nieuws. "We willen de wielersport promoten en jongeren helpen om door te groeien om het hoogste niveau te bereiken", klinkt het bij manager Christophe Brandt want er zal ook een junioreploeg opgestart. "Het promoten van sport bij vrouwen is een van mijn belangrijke doelstellingen", zegt Waals Minister van Sport Valérie Glatigny. Ze zal een zekere ambassadeursrol vervullen", klinkt het.