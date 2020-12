Passen ze aankomststrook aan in Ronde van Polen? "UCI heeft zich uitgesproken, was fout van renner"

De dalende aankomstlijn waarbij Fabio Jakobsen ten val kwam maakt al enkele jaren deel uit van het parcours in de Ronde van Polen. Ook in 2021 zal de koers halt houden in Katowice, maar mogelijk zal de finish er toch anders uitzien.

Mogelijk, want de woordvoerder van de stad Katowice liet weten dat ze het parcours niet noodzakelijk zullen aanpassen. "De UCI heeft uitgesproken dat het een fout was van de renner maar voorlopig overwegen we toch nog verschillende scenario's", klinkt het bij Cyclingnews

Want een tweede scenario zoals met Jakobsen en Groenewegen wil iedereen vermijden. Hopelijk zijn ze in Polen niet blind voor de gedeelde verantwoordelijkheid die ze dragen door een finish in dalende lijn te organiseren.

In Polen wordt de valpartij met Jakobsen en Groenewegen nog steeds onderzocht. Er worden nog steeds juryleden verhoord. "We willen weten of alles volgens de regels verliep", luidt het officiële statement.