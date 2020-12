Is volgende Tourwinnaar daar al? Broer van Egan Bernal maakt oversteek naar Europa

Voorlopig is Egan Bernal de enige Colombiaanse winnaar van de Ronde van Frankrijk. Maar misschien komt daar in de toekomst zijn broertje Ronald Stieven wel bij.

Want de 15-jarige Bernal junior maakt de oversteek naar Europa. Hij zal nog niet bij een wielerploeg rijden maar wel persoonlijk begeleid worden door Androni-ploegbaas Gianni Savio. Egan Bernal reed in 2016 en 2017 ook onder de vleugels van Savio, wel bij Androni.

"Volgens Egan is zijn broer echt heel sterk en heeft hij een goede sprint. Ik hoor veel goede verhalen over hem en wil heel graag met hem samenwerken", vertelt Savio in Tuttobiciweb. "Egan heeft besloten dat zijn broer naar Europa zal komen om te koersen onder onze leiding."