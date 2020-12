Sloveens wielrenner van het jaar? Jury kan niet kiezen en roept twee winnaars uit

In Slovenië is er gestemd voor de beste Sloveense wielrenner van 2020. Eén probleem: de jury kon niet kiezen.

Nu ja, probleem... Ze hebben dan maar beslist dat Primoz Roglic én Tadej Pogacar de titel van beste Sloveense renner van 2020 mogen delen.

Roglic en Pogacar vochten het afgelopen wielerseizoen een beklijvend duel uit in de Ronde van Frankrijk dat nog lang in de geschiedenisboeken zal staan. Roglic leek op weg naar de eindzege maar in de laatste tijdrit verloor hij de gele leiderstrui dan toch aan zijn piepjonge landgenoot.

De ronde van Spanje ging anderhalve maand later wel naar Roglic, voor Carapaz. De Giro werd gewonnen door een Brit maar het is de eerste keer ooit dat Slovenië twee van de drie grote rondes wint. Al was Pogacar de betere in de Tour, de jury kon dus niet kiezen.