Van Vleuten looft vrouwenteam van Trek-Segafredo maar legt aanbieding van Amerikaanse ploeg wel naast zich neer

Annemiek van Vleuten zal volgend jaar niet meer voor Mitchelton-Scott rijden maar wel voor Movistar. Al kon ze ook bij Trek-Segafredo tekenen.

Done deal leek het wel, zeker aangezien Van Vleuten al had gezegd dat Trek-Segafredo een van de beste vrouwenteams van de wereld is.

"Ze hebben al zo veel talent dat ze mij gewoonweg niet nodig hebben", zei van Vleuten in El Peloton. "Ik had graag deel uitgemaakt van het team want ze hebben een fantastische filosofie en een quasi gelijkheid tussen de mannen- en de vrouwenploeg", klinkt het.

Trek-Segafredo werd de beste ploeg in de UCI-ranking met rensters zoals Lizzie Deignan en Elisa Longo Borghini. "Daarom vroeg ik aan de ploeg wat ze van mij nog verwachten aangezien het team al vol sterren zit."

"Ik zei ze dat we het vrouwenwielrennern best interessant kunnen houden door niet iedereen in dezelfde ploeg te steken. Ik wil ervoor zorgen dat het vrouwenwielrennen niet gedomineerd wordt door een bepaalde ploeg", zegt ze eerlijk.