📷 Lotte Kopecky toont haar prijzen op sociale media: "Nu ben ik een Flandrienne met een Kristallen Fiets? Cool!

2020 werd een uitstekend jaar voor Lotte Kopecky. Zo werd ze onder meer Belgisch kampioen en won ze een etappe in de Giro. Ze wordt daar nu voor beloond met de Kristallen Fiets en eerder werd ze ook al uitgeroepen tot Flandrienne.

Er zal later vooral op een negatieve manier teruggekeken worden naar 2020 door het coronavirus, maar Lotte Kopecky zal ook goede herinneringen over houden aan dit jaar. Zo heeft ze heel wat mooie prijzen gewonnen in 2020.

Dankzij haar Belgische titel op de weg, een ritzege in de Giro en enkele ereplaatsen in de klassiekers heeft Kopecky namelijk de Kristallen Fiets gekregen. Hiervoor werd ze ook al verkozen tot Flandrienne.

Kopecky zelf is uiteraard zeer tevreden met haar prijzen. Ze toonde foto's met haar trofeeën op Twitter. "Dus nu ben ik een Flandrienne met een Kristallen Fiets? Cool! Trots op deze twee prijzen", aldus Kopecky.