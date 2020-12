Tadej Pogacar had gemengde gevoelens na eindzege Tour de France: "Ik was een fan, maar nu was ik diegene die hem had verslagen"

Tadej Pogacar zal ongetwijfeld zeer gelukkig terugkijken op 2020. De Sloveen was de sterkste in de Tour de France door in de voorlaatste etappe, een tijdrit, nog over Primoz Roglic te springen.

Toch had Pogacar gemengde gevoelens bij zijn eindzege in de Tour de France. Hij was vroeger namelijk een grote fan van Roglic. "Ik wist toen niet wat ik moest voelen, want ik had gemengde gevoelens", legde Pogacar uit bij L'Equipe.

"Ik was fan van Roglic. Vroeger schreeuwde ik voor mijn televisie om hem te zien winnen, maar nu was ik diegene die hem had verslagen en heb ik hem afgepakt waar hij al jaren van droomde. Het was zeer vreemd", aldus de Sloveen.