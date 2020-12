Trainer van Thomas Pidcock gelooft in de jonge Brit: "Het grootste talent waar ik al mee gewerkt heb"

Thomas Pidcock heeft het voorbije weekend indruk gemaakt in de Superprestige in Gavere. Zo was hij net te sterk voor de Nederlandse topfavoriet Mathieu van der Poel. Kurt Bogaerts, de trainer van Pidcock, is enthousiast over zijn jonge renner.

Kurt Bogaerts gaf een interview bij Sporza over Pidcock en het ging onder meer over de zege in Gavere. "Uiteraard waren we tevreden, maar er is niet echt gevierd. Het is een opluchting dat hij van der Poel eens heeft kunnen kloppen, maar hij blijft er rustig bij", legde de trainer uit.

Bogaerts heeft lovende woorden voor Pidcock. "Het is het grootste talent waar ik al mee gewerkt heb. Hij kan nog op heel wat vlakken groeien. Zijn stap naar de WorldTour hebben we nog even uitgesteld, zodat hij zich op alle vlakken kan blijven ontwikkelen. We gaan geen stappen overslaan."

Tour de France

Kan Pidcock ooit de Tour de France winnen? "Je kan het pas zeggen als het zo ver is. Pidcock heeft potentieel, maar hij heeft ook die laatste procentjes nodig om de Tour te kunnen winnen. Je kan niets uitsluiten."