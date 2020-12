Bij Bora leggen ze uit hoe ze Uijtdebroeks konden strikken: "Zeker doel voor hem om te presteren op WK in Vlaanderen"

De weg die Cian Uijtdebroeks de volgende jaren zal bewandelen is uitgestippeld: Bora-Hansgrohe zal hem verder begeleiden en uiteindelijk introduceren in het profpeloton. De Duitse formatie komt zo als winnaar uit een felle strijd. Geen wonder dat ze bij Bora verheugd zijn over zijn komst.

"Het is geen geheim dat iedereen geïnteresseerd was in Cian", wijst teammanager Raphael Denk op de grote belangstelling die Uijtdebroeks genoot. "Zijn uitslagen zijn erg goed, al zijn voornamelijk zijn data overtuigend. Ik moet zeggen dat ik in het bijzonder onder de indruk ben over de attitude van Cian en zijn samenwerking met zijn grootvader."

JUNIORENTEAM

Dat Uijtdebroeks heel wat in zijn mars heeft, is duidelijk. Het was dan aan Bora om hem te overtuigen. "We ontdekten snel dat we op dezelfde golflengte zitten. Dat was zeker één reden waarom hij voor ons gekozen heeft. Een andere is dat we met Team Auto Eder vanaf 2021 een juniorenteam zullen hebben. We jagen geen kortetermijnvisie na met Cian. Hij zal tijd krijgen om zich zonder druk te ontwikkelen."

Ook de scouting bij Bora-Hansgrohe heeft dus goed werk geleverd. Sportdirecteur Christian Schrot, tevens verantwoordelijk voor de scouting van talenten, geeft enige duiding. "We hebben hem opgemerkt in de lente en hebben hem dan gecontacteerd. Hij is een goede klimmer, maar kan ook een sterke tijdrit neerzetten."

MEETRAINEN MET PROFS

Hoe gaat 2021 er uitzien voor Uijtdebroeks? "Komend seizoen zal hij zich concentreren op Belgische koersen en nadien op rittenkoersen. Met onze nieuwe internationale focus zullen we een goed wedstrjidprogramma voor hem samenstellen. Als alles goed gaat, zal het zeker een doel zijn voor hem om goed te presteren op het WK in Vlaanderen. We zullen Cian ook op bepaalde momenten laten meetrainen met de profs."