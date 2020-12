Greg Van Avermaet op zijn 35e klaar voor nieuw avontuur: "Truitjes zijn niet de mooiste maar kunnen mythisch worden"

Donderdag is bekend geraakt met welke truitjes de renners van AG2R-Citroën zullen rijden. Ook 5 Belgen zullen met de bruine broek rondrijden, waaronder Greg van Avermaet. De olympische kampioen gaf donderdag een digitaal interview voor de virtueel verzamelde pers.

Dat hij de truitjes mooi vindt, wil Van Avermaet niet zeggen. "Die bruine broek, daar ben ik sowieso geen fan van. Een zwarte broek slankt meer af. En die tenuetjes, gohja... Als er veel mee gewonnen wordt, krijgt die trui iets mythisch mee", vindt Greg Van Avermaet.

Bij AG2R-Citroën vertoeft Van Avermaet in een sterke ploeg voor het klassieke voorjaar, met onder meer zijn trainingsmakker Oliver Naesen, maar ook Bob Jungels en Stan Dewulf. Bij CCC was Matteo Trentin de enige ploegmaat die ook een finale kon rijden in deklassiekers. "We zullen goed moeten communiceren als we samen een finale rijden. We moeten elkaar gebruiken", klinkt het.

Ambitie

Het is lastig om in te schatten wat het niveau van Van Avermaet is. In 2020 kon hij vanwege een blessure niet meedoen aan de voorjaarsklassiekers. In de Tour en Milaan-Sanremo was hij goed voor enkele ereplaatsen. Maar kan hij in het voorjaar nog tippen aan het niveau van Van Aert en Van der Poel?

Ik kan de jeugd nog kloppen

"Ik ben ervan overtuigd dat ik nog koersen kan winnen, anders zou ik hier niet zitten. Ik panikeer niet omdat het even geleden is. Als alles perfect verloopt, kan ik die jongens nog koppen. De ambitie is er nog altijd", besluti Greg Van Avermaet.