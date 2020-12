Leuven en Oudenaarde verwelkomen Wereldbeker mountainbike eliminator, negen manches in het totaal

België heeft wel iets met de discipline mountainbike eliminator. Leuven zeker, want de Vlaams-Brabantse stad mocht dit jaar het WK organiseren en ook de eerste manche van de Wereldbeker zal daar in 2021 doorgaan. Een andere manche gaat dan weer door in Oudenaarde.

Het staat inmiddels vast hoe de Wereldbeker mountainbike eliminator er volgend jaar zal uitzien. In totaal zullen er negen manches op het programma staan. De eerste twee spelen zich in België af. Leuven verwacht de mountainbikers op 8 augustus, Oudenaarde op 15 augustus. SLOTMANCHE IN EMIRATEN Nadien volgen er nog manches in het Nederlandse Valkenswaard, het Duitse Winterberg, het Franse Seine-et-Marne, het Spaanse Barcelona, Gibraltar, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. De beslissing over de Wereldbeker valt in de Emiraten op 29 oktober. Uitkijken maar of dezelfde namen op het voorplan treden als op het voorbije WK in Leuven. Daar wist Fem van Empel als bekende naam uit het veldrijden bij de dames een bronzen medaille te bemachtigen.