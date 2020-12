Ook deze trofee behoort hem toe en het is meer dan terecht: Kristallen Fiets is voor Wout van Aert

Het is de enige trofee die nog overbleef, nadat de andere laureaten in het kader van de Kristallen Fiets al bekend waren: de hoofdprijs, die voor beste wielrenner van het jaar. Uiteraard is die voor Wout van Aert. Hij is de winnaar van de Kristallen Fiets 2020.

De Kristallen Fiets is een organisatie van Het Laatste Nieuws en een onderscheiding om de beste Belgische wielrenner van het jaar in de bloemetjes te zetten. Ook in deze verkiezing stond het dus buiten kijf dat dit Wout van Aert was. Eerder werd Van Aert reeds Flandrien van het Jaar. Wout van Aert mocht langs gaan bij DPG Media in Antwerpen om zijn trofee in ontvangst te nemen. Hij volgt op de erelijst Remco Evenepoel op. Van Aert heeft zijn Kristallen Fiets te danken aan een buitengewoon wegseizoen, met onder andere overwinningen in Milaan-Sanremo, de Strade Bianchi en twee etappes in de Ronde van Frankrijk.