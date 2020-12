Ploeg van Jens Keukeleire kan voortaan rekenen op steun van cosponsor

Een extra duwtje in de rug voor de ploeg van Jens Keukeleire, die dit jaar bekend stond als EF Pro Cycling. De laatste twee jaar was het voornamelijk EF dat als grote sponsor instond voor de financiering van de ploeg.

Extra steun is overal wel welkom gezien de impact van het coronavirus en bij de ploeg verwelkomen ze nu ook de Japanse cosponsor Nippo. Dat is geen onbekende naam in het wielrennen. Het is tevens de hoofdsponsor van Nippo-Delko-One Provence en blijft die ploeg ook ondersteunen.

Voor het eerst zal Nippo dus ook betrokken zijn bij het wielergebeuren op WorldTour-niveau. Het binnenhalen van de Japanse renners Beppu en Nakane, wees bij EF al op een mogelijke samenwerking met Nippo. De deal is nu volledig rond.

WIJZIGING PLOEGNAAM

Dat heeft ook gevolgen voor de naam die de ploeg zal dragen in 2021. Dat zal EF Education-Nippo zijn. Het is voor het eerst sinds 2018 dat een cosponsor van de ploeg ook naamsponsor is.