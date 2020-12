Sarah De Bie duidt mooiste moment van successeizoen Van Aert aan en telt af: "Wout zal in Meulebeke in roes rijden"

Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah hebben samen dit jaar al tal van mooie momenten meegemaakt. Er is er nu nog eentje bijgekomen: Sarah was erbij toen Wout in Antwerpen zijn Kristallen Fiets ging afhalen. Mooi, nog zo'n trofee erbij. En nu maar uitkijken naar de geboorte van hun eerste kindje.

Ook Sarah is natuurlijk blij dat Wout de Kristallen Fiets wint. "Plezant. Als je dit wint, weet je: 't is goed geweest. Al voelt het in coronatijden wel een beetje raar aan, zo zonder huldigingsgala. Anderzijds brengt het ook rust, nadat ons leven maandenlang in een stroomversnelling heeft gezeten. Het was een compact maar kei intens seizoen", zegt Sarah in HLN.

EMOTIONEEL NA STRADE BIANCHE

Een seizoen met zo vele hoogtepunten. Moeilijk om er dan één uit te halen. Al heeft Sarah toch één favoriet moment. "Mijn mooiste moment met Wout? De Strade Bianche. Zijn eerste wegzege na de val en in die zin heel bijzonder. Het maakte me in Siena emotioneler dan ik van nature ben."

Daar zat de zwangerschap wellicht ook wel voor één en ander tussen. Het is nu echt wel aftellen naar de bevalling. "Door mijn zwangerschapsdiabetes mag ik, technisch gezien, niet over tijd gaan. 'Fons' zal dus uiterlijk een paar dagen voor het BK veldrijden geboren worden. Wout zal in Meulebeke een beetje in een roes rijden. Hopelijk kan hij die verder doortrekken."