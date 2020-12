Fiets waarop Peter Sagan Parijs-Roubaix won is gestolen, Specialized looft beloning uit

Unieke fietsen zijn nog altijd grof wild bij dieven, zo blijkt helaas. Peter Sagan reed in 2018 op een Specialized-fiets naar de overwinning in Parijs-Roubaix, na een sprint tegen de Zwitser Silvan Dillier. Die bewuste fiets is nu gestolen.

Volgens CycingTips heeft het hoofdkwartier van Specialized, in Morgan Hill in Californië, zaterdag het bezoek gekregen van dieven. Zowel fietsen van medewerkers als historische fietsen zijn gestolen. Eén van de gestolen exemplaren is dus een fiets waar Peter Sagan goede herinneringen aan heeft.

De Slovaak viel in de Parijs-Roubaix van 2018 aan op 54 kilometer van de aankomst en ging dan met vroege vluchter Dillier richting de piste. Daar haalde Sagan het gemakkelijk in de sprint. Het maakte er een erg geslaagd klassiek seizoen van, want eerder dat jaar had Sagan ook al Gent-Wevelgem gewonnen.

BELONING

Nu is die befaamde fiets dus in de handen van dieven. In totaal is er voor een waarde van 160 000 dollar gestolen. Specialized biedt een beloning aan van 25 000 dollar voor de tipgever wiens tip naar de daders en/of naar de fietsen leidt.