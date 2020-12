Ongerustheid over evolutie in de koers: "Evenepoel heeft het tegendeel bewezen, maar niet iedereen is er klaar voor"

Remco Evenepoel sloeg eerder al de beloftencategorie over. Cian Uijtdebroeks gaat nu nog een jaartje bij de junioren rijden, om in 2022 dan al prof te worden. Het is een trend: jonge renners die al vroeg naar een grote profploeg gaan.

Frederik Broché, technisch directeur bij de KBWB, maakt er zich toch wat zorgen over. Hij maakt de vergelijking met het voetbal. Ook in de koers strikken grote ploegen nu al bijzonder snel jonge talenten. "Wij zeggen altijd: maak uw studies af, neem uw tijd en zorg voor een rustige ontwikkeling", aldus Broché bij Sporza. Een heel andere benadering.

"Ik ben misschien ouderwets, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en ik neem liever de weg die iets langer duurt." De meest spraakmakende renner die brak met die theorie was Evenepoel. "Ik was kritisch over de stap van Evenepoel naar de profs. Ik niet alleen. Ook onze trainingsstaf. Hij heeft het tegendeel bewezen, maar niet iedereen is er mentaal en lichamelijk klaar voor om op 18 of 19 jaar die stap te zetten."

Wat gaat het worden met Uijtdebroeks? Is het voor hem de goede keuze? "Ik kan daar geen zwart-witantwoord op geven. Hij heeft veel fysieke kwaliteiten, daar twijfel ik niet aan. Hij kan hard fietsen, maar dit jaar hebben we bijvoorbeeld weinig referenties over hoe hij zich in een wedstrijdomgeving gedraagt."

Er zijn een aantal factoren die toch wijzen dat geloof in het succes van Uijtdebroeks op zijn plaats is. "Hij zal nog een jaar bij de junioren blijven. Ze zullen er bij BORA-Hansgrohe wel verstandig mee omspringen. Zijn thuisomgeving is ook goed. Ik zeg niet dat het verhaal van Cian zal mislukken, zeker niet. Ik heb er voorzichtig vertrouwen in, maar het is een heel snelle stap."