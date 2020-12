Duimen en vingers aflikken in Namen zondag, zowel qua parcours als qua deelnemersveld

Zondag staat de tweede Wereldbekermanche in het veldrijden op het programma. Niet zomaar een veldrit, wel eentje om reikhalzend naar uit te kijken om verschillende redenen.

Parcours

De Citadelcross in Namen is een van de lastigste op de kalender. De renners moeten veel hoogtemeters afleggen en moeten bovendien ook een hellende kasseistrook van 250 m afleggen. Er is ook een lange schuine kant die ervoor kan zorgen dat veel renners bij modderig weer veelvuldig onderuit schuiven.

Favorieten mannen

Het parcours is één ding en is net zoals in de Koppenbergcross vrij iconisch. Maar de renners die zullen deelnemen zorgen voor een extra pigment. Want met Van Aert en Van der Poel zullen de twee elkaar voor het eerst tegenkomen sinds hun duel in de Ronde van Vlaanderen.

Bovendien is er met Tom Pidcock vorige week een extra favoriet opgestaan. De Brit reed niemand minder dan Mathieu van der Poel uit zijn wiel richting de overwinning en liet weten dat hij speciaal getraind heeft om er te staan in Namen.

Doe daar dan ook nog eens de vertrouwde namen Iserbyt, Aerts, Vanthourenhout en Sweeck toe en je weet dat het een fantastische veldrit zal worden.

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen komen er geen extra rensters bij maar wordt het wel uitkijken naar een duel tussen Brand, Betsema en Alvarado. Vorige week kon Betsema de hegemonie van Brand doorbreken in de Scheldecross en dat zal ze nu ook willen doen. Alvarado is er dan weer op gebrand om opnieuw een zege te kunnen pakken na het EK in Rosmalen.

TV

De cross bij de vrouwen gaat om 13u30 van start en is bij ons in Vlaanderenn te volgen bij Telenet en Proximus op de open kanalen. De heren gaan van start om 15u.