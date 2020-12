George Bennett ondanks strenge coronaregels naar thuisland en moet eerst in quarantaine voor hij familie kan zien

Een volledige winter zonder de eigen familie te zien, dat vond George Bennett toch een te lange periode. Daarom is de renner van Jumbo-Visma alsnog teruggekeerd naar zijn thuisland Nieuw-Zeeland. Daar moet hij eerst wel twee weken in quarantaine.

Het zag er eerst naar uit dat Bennett in zijn woonplaats in Spanje zou blijven. In Nieuw-Zeeland opteren ze wanneer het kan immers voor managed isolation. Dat wil zeggen: verblijven op een locatie die goedgekeurd is door de regering en dat er dan wordt bijgehouden met wie je in contact komt.

Bennett zou dan de hele winter niet in zijn thuisland komen, maar is inmiddels van idee veranderd, laat hij weten op Instagram. "We hebben op het laatste moment beslist om naar de familie te gaan." Daar gaat dan ook wel weer een periode van managed isolation vooraf. Bennett moet nu twee weken op een kleine hotelkamer in quarantaine gaan.