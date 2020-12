Daar is de volgende renner die afscheid neemt: Noor van 27 reed zijn laatste koers in België en houdt het voor bekeken

Niet alle renners vinden een nieuwe ploeg voor 2021 en sommigen houden het dan maar voor bekeken. Sondre Holst Enger bijvoorbeeld hangt op zijn 27ste zijn fiets aan de haak. Onlangs kondigden ook Asselman, Ligthart en Vandenbergh al hun afscheid aan.

Sondre Holst Enger begon in 2012 aan zijn profcarrière. In 2014 kon hij de overstap maken naar IAM Cycling en nadien volgden passages bij AG2R en Israel Cycling Academy. Dit jaar reed Enger bij Riwal, maar die ploeg kampt met financiële problemen.

Een nieuwe werkgever vond Enger niet, bijgevolg zit zijn wielerloopbaan er op. Twee overwinningen staan er op zijn palmares. Een ritzege in de Ronde van Oostenrijk in 2015 en een ritzege in de Ronde van Kroatië in 2016. In de Ronde van Noorwegen in zijn thuisland was Enger in 2018 de beste in het puntenklassement.

EINDIGEN MET BELGISCHE EENDAGSKOERSEN

De laatste drie wedstrijd van Enger bevonden zich allemaal op Belgische bodem: dat waren de Antwerp Port Epic, de Scheldeprijs en de Driedaagse Brugge-De Panne. Enkel de Scheldeprijs zou hij uitrijden.