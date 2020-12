Eritreeër is uitgeroepen tot beste Afrikaanse wielrenner

De Eritreeër Biniam Ghirmay is uitgeroepen tot beste Afrikaanse renner van 2020. Ghirmay is nog maar 20 jaar oud en rijdt voor Nippo-Delko One Provence.

Ghirmay opende het seizoen sterk en won twee etappes in de Tropicale Amissa Bongo, een Afrikaanse rittenkoers. Enkele tijd later veroverde hij drie podiumplaatsen in de Tour du Rwanda en in de Internationale week Coppi e Bartali eindigde hij derde in de slotetappe (foto).

Ghirmay volgt in de erelijst Daryl Impey op. De Zuid-Afrikaan won vorig jaar nog een etappe in de Ronde van Frankrijk, voor Tiesj Benoot. Ghirmay heeft nog tot 2024 een contract bij Delko One Provence. Op de erelijst staan ook zijn landgenoten Berhane, Debesay, Teklehaimanot en Okubamariam.