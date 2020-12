🎥 Ouderdomsdeken van Deceuninck-Quick.Step wordt 38: throwback naar zijn memorabele overwinningen in Italië en Turkije

Iljo Keisse wordt op maandag 21 december 38 jaar. Maar hij weet van geen ophouden want ook in 2021 blijft hij wielrenner.

Iljo Keisse is een van de absolute vaste waarden bij Deceuninck-Quick.Step. De Gentenaar rijdt al sinds 2010 onder Patrick Lefevere en zal daar ook in 2021 een jaartje bij doen.

Een etappe in een grote ronde

De grootste overwinning van Keisse is ongetwijfeld zijn etappezege in de Giro van 2015. De slotetappe zou normaal gezien in een massasprint eindigen, zoals elk jaar, maar daar dacht Keisse anders over. Hij bleef samen met Durbridge het peloton voor en won dan de sprint met twee.

Onwaarschijnlijk slot in Turkije

In de Ronde van Turkije in 2012 deed hij het alleen, het spurtende peloton voorblijven. Het leek er even niet op dat hij voorop zou blijven want in de slotkilometers kwam hij ten val. Zijn ketting lag er dan ook nog eens af, maar Keisse bleef ijzig kalm. Zelfs de Engelse commentatoren schreeuwden hem naar de finishlijn en uiteindelijk lukte het hem ook, met enkele meters voorsprong op Marcel Kittel.