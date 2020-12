Loopster die tegen leukemie strijdt bedankt Sven Vanthourenhout: "Vaak een lichtje in mijn duisternis"

In het kader van de Warmste Week heeft Sven Vanthourenhout een hele mooie verrassing gekregen. Lindsey De Grande, een loopster op de 800m en 1500m, bedankte de bondscoach wielrennen voor alle steun die hij haar geeft. De Grande strijd tegen chronische leukemie.

"Zonder mijn ouders en zus zou ik hier niet meer staan, maar daarnaast is ook Sven heel vaak een lichtje in mijn duisternis", vertelt De Grande aan de VRT. De Warmste Week is dus niet alleen iemand steun bieden. Ook iemand bedanken voor de steun zorgt voor die extra warmte.

GEEN GROOT EGO

Nog voor de Olympische Spelen uitgesteld werden, schreef De Grande een open brief om op te roepen tot solidariteit. "Zo is ze helemaal", zegt Vanthourenhout. "Ze is niet iemand met een een groot ego. Ze is altijd de eerste om in de bres te springen als er een probleem is."

De kans is klein, maar wie weet staat De Grande volgend jaar alsnog in Tokio op de Spelen. "Ik ben de eerste om te hopen dat ze in 2021 naar Tokio zal kunnen afreizen, maar het belangrijkste is dat ze voldoening kan halen uit 2021 en kan blijven wie ze is. Als de Spelen daar kunnen bijkomen zou dat de kers op de taart zijn."