Ondanks 'Battle of the Giants' blijft Vanthourenhout WB-leider, Van Aert stijgt wel naar plek 2 en MVDP komt top 5 binnen

Mooi toch voor Michael Vanthourenhout dat hij als leider in de Werelbeker die witte trui kan aantrekken. Nu voor de tweede keer op rij. In aanloop naar de cross in Namen ging het constant over Van der Poel, Van Aert en Pidcock. Die drie stonden ook op het podium, maar Vanthourenhout blijft leider.

Michael Vanthourenhout had de eerste manche van de Wereldbeker in Tabor gewonnen en was zo automatisch de eerste leider. In Namen werd het voor hem een vierde plaats: voldoende om aan de leiding te blijven. Wout van Aert stijgt wel van plek drie naar twee en nadert tot op zeven punten van Vanthourenhout.

Ook Aerts en Van der Haar schuiven een positie op. De top vijf afsluiten doet Mathieu van der Poel, die er in Tabor nog niet bij was. Tom Pidcock duikt na zijn podiumplaats in Namen de top tien in. De laatste naam die we daar terugvinden is Eli Iserbyt. Voor hem is de Wereldbeker voorlopig zijn minst goede klassement.

Top 10 klassement Wereldbeker

1. Michael Vanthourenhout 62 punten

2. Wout van Aert 55 punten

3. Toon Aerts 41 punten

4. Lars van der Haar 41 punten

5. Mathieu van der Poel 40 punten

6. Quinten Hermans 40 punten

7. Corné van Kessel 37 punten

8. Daan Soete 36 punten

9. Thomas Pidcock 34 punten

10. Eli Iserbyt 30 punten