Sportiviteit tussen de grote tenoren: Van Aert erkent inspanning van uitgeputte winnaar Van der Poel

Na Gent-Wevelgem zat het even scheef. Ondertussen zit alles weer goed tussen Van Aert en Van der Poel. Ook al bekampen ze mekaar nu ook weer in de cross. Dat deden ze voor het eerst in Namen. En zoals we dat van hen gewend zijn, was het weer diep gaan.

Mathieu van der Poel kroonde zich tot koning van de Citadel, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Nederlander vertelde achteraf dat hij op de limiet zat en dat was niet gelogen. Op de weg hebben we ook al vaak van hem gezien dat hij in het rood ging: dan moet hij zich na een overwinning al eens languit op het asfalt gaan liggen.

RECUPEREREN AAN HET PERSTENTJE

Dat was er deze keer niet bij. Wel ging Mathieu van der Poel er even bijzitten toen hij het perstentje voorbij de aankomst bereikte. Neerzitten en uithijgen: Van der Poel moest echt wel bekomen. Even later kwam Van Aert er dan ook aan en die wist zelf ook maar al te zeer wat voor een zware wedstrijd het was geweest.

Van Aert had een schouderklopje over Van der Poel. Sportief, die felicitatie, en tegelijkertijd ook een erkennig van de inspanning die ze beiden hadden moeten leveren. Van der Poel was zo uitgeput dat hij amper kon reageren.