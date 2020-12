Utrecht kent bedrag dat nodig is om Vueltastart in 2022 binnen te halen: miljoentjes moeten op tafel komen

Utrecht had het decor moeten worden voor de start van de Vuelta dit jaar. Door corona is dat niet kunnen doorgaan. De Nederlandse gemeente zet nu zijn zinnen op 2022. Dan zou het de start van die grote ronde wel willen organiseren, maar dan moeten er ook centen op tafel komen.

Volgens het Algemeen Dagblad is er in totaal 2,1 miljoen euro nodig om de start van de Vuelta in 2022 binnen te halen. Utrecht is al aardig op weg om dat bedrag te halen, want initiatiefnemer Cor Jansen kan rekenen op een financiële inbreng van het provinciebestuur.

Ook de gemeenten Utrecht, Breda en 's Hertogenbosch zullen een tandje toesteken, net als de provincie Noord-Brabant. Met alle verenigde krachten zouden ze dan aan zo'n 1,5 miljoen euro geraken. Er zou dan nog zo'n 600 000 euro bij mekaar geraapt moeten worden om aan de eis van de Vuelta tegemoet te komen.