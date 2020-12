Wout van Aert gaat ook voor overwinning strijden in volgende Wereldbekermanche

Wout van Aert kan opnieuw een cross aan zijn kalender toevoegen. Van Aert laat weten dat hij present zal zijn op de veldrit in Dendermonde. Dat is de Wereldbekermanche die komende zondag op het programma staat. Zo gaat hij volop meedoen in dat klassement.

De cross in Dendermonde is een wedstrijd die voorlopig nog niet op de kalender stond. Van Aert bevestigt echter dat hij daar wel degelijk zal rijden. Wat meteen betekent dat hij meedoet in de eerste drie manches van de Wereldbeker.

AANVAL OP LEIDERSPLAATS?

Van Aert staat momenteel tweede in de Wereldbeker. In Dendermonde krijgt hij de kans om de leidersplaats van Michael Vanthourenhout aan te vallen. Ook Tom Pidcock zal daar aan de start staan. Mogelijk komt het ook tot een nieuwe strijd met hem. Van der Poel is afwezig in Dendermonde.

Vooraleer die wedstrijd eraan komt, is er woensdag nog de nieuwe cross in Herentals. Daar zal Wout van Aert ook deelnemen. De kans bestaat nog altijd dat er nog crossen aan zijn programma worden toegevoegd.