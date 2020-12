Heeft Wout van Aert zijn zinnen gezet op de eindwinst van de Wereldbeker? "Die mogelijkheid wil hij niet uitsluiten"

Maakt Wout van Aert kans op eindwinst van de Wereldbeker? Het zou zo maar kunnen, want onze landgenoot zal deelnemen aan de drie laatste Wereldbekerwedstrijden in Dendermonde, Hulst en Overijse.

Van Aert staat voorlopig goed in het algemeen klassement, want hij volgt op de tweede plaats met 55 punten. De leiding is voorlopig voor Michael Vanthourenhout, maar hij heeft slechts 7 punten meer dan Wout van Aert.

Alles kan dus nog voor eindwinst met nog drie crossen te gaan. Marc Lamberts, de coach van Wout van Aert, geeft meer uitleg over de ambities van de renner bij Het Laatste Nieuws. "Het zou straf zijn mocht hij voor de derde keer de Wereldbeker winnen, maar hij wil de mogelijkheid niet uitsluiten. Hij haalt op korte tijd opnieuw een zeer hoog niveau, dus het zit hem echt wel in de genen", aldus Lamberts.