Marianne Vos pakt meteen overwinning bij haar comeback: "Ik ben diep moeten gaan"

Marianne Vos heeft bij haar comeback meteen de Ethias Cross in Essen op haar naam gezet. Ze haalde het voor Perrine Clauzel en Inge Van Der Heijden. Na de wedstrijd was Vos uiteraard gelukkig met haar overwinning.

Marianne Vos heeft bij haar comeback meteen kunnen winnen in Essen. Toch gaf ze na de wedstrijd aan dat ze het niet onder de markt had. "Ik ben diep moeten gaan", reageerde de Nederlandse na de wedstrijd.

Vos moest op de derde rij vertrekken, maar ze is rustig gebleven doorheen de wedstrijd. "Bij de start kon ik al een beetje opschuiven en ik had de eerste renners al in het vizier. Ronde per ronde kon ik verder opschuiven en ik had het gevoel van een terugslag pas in de laatste ronde. Het was voldoende voor de overwinning", aldus Vos.

Herentals

Vandaag was het zonder Betsema, Brand en Alvarado, maar morgen komt Vos de andere toppers tegen in Herentals. "Dat wordt een ander verhaal. Het zal een uitdaging zijn om op te schuiven en vooraan mee te doen."