Mathieu van der Poel tevreden met zijn overwinning in Essen: "Het eerste deel was iets minder, want Namen had erin gehakt"

3 op 4 voor Mathieu van der Poel. De Nederlander won deze middag namelijk de Ethias Cross in Essen. Na de wedstrijd was van der Poel uiteraard tevreden met zijn derde veldritoverwinning van het seizoen.

Volgens van der Poel lag het tempo hoog in het eerste deel van de wedstrijd. "Mijn banden stonden ook te hard en nadat ik had gewisseld, ging het beter. Het is een drukke periode met morgen ook nog de cross in Herentals, dus ik wilde de overwinning op een zuinige manier binnenhalen", vertelde de Nederlander na de wedstrijd bij VTM.

Van der Poel is tevreden aangezien er voorbije crossen zeer zwaar waren volgens hem. "De voorbije twee wedstrijden waren lastig, dus dit was welkom. Het eerste deel van vandaag was iets minder, Want Namen heeft erin gehakt. Ik ben blij dat ik in het tweede deel het wedstrijdritme te pakken had."