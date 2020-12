Sam Bennett geeft een wel zeer mooie prijs weg via Twitter: "De winnaar wordt bekendgemaakt op kerstavond"

U kan deelnemen aan een wedstrijd die Sam Bennett samen met BWM lijkt te organiseren via Twitter. De mooie prijs die u kan winnen is een groene trui van uit de Tour de France en Bennett zal die ook zelf handtekenen.

"Ik geef deze groene trui aan de persoon die kan raden in welk land mijn eerste overwinning was in een grote ronde en die kan raden wat mijn eerste model was bij BMW. De winnaar wordt op kerstavond gekozen", schreef de Ier.

Thanks to @BMWireland for the use of this X5 while I’m home

Im going to give this signed green jersey to anyone who can guess

1 what country my first grand tour victory was in

2 model of my 1st BMW

Leave your answer in the comments👇🏻

I will randomly select the winner on Xmas Eve pic.twitter.com/vUx5aGkWUN