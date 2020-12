Ex-winnaar Parijs-Roubaix gelooft dat coronaformat Tour Down Under springplank kan zijn voor jong talent

De Santos Tour Down Under gaat officieel niet door wegens corona. In plaats daarvan zal er in januari wel een 4-daagse nationale wielerronde plaatsvinden. Mede-organisator en ex-laureaat in Parijs-Roubaix Stuart O'Grady gelooft dat dat een kans kan zijn voor jong opkomend talent.

Er zullen weldegelijk professionele wielrenners deelnemen aan het vernieuwde Santos Festival of Cycling, waarvan 13 voor een WorldTour-ploeg rijden. Een van hen is Richie Porte, tweevoudig winnaar van de ronde van zijn eigen land. Maar ook Mitchelton-Scorr stuurt 6 afgevaardigden die uit Australië zelf komen. Stuart O'Grady is blij dat er toch nog koers gepland staat in Australië. "Wanneer de ene deur sluit, gaat een andere open", vertelt hij aan Cyclingnews. "Voor heel wat Australische teams en jonge renners is dit een fantastische gelegenheid", denkt hij. O'grady is tweevoudig ex-winnaar van de ronde van zijn eigen land en zit nu in de organisatie. "Dat dit toch op een bepaalde manier door kan gaan, is heel belangrijk voor iedereen. Wat een gelegenheid is dit wel niet voor een jonge renner? De ene week ben je aan het racen op kleine wegen in een regionaal gebied, de week erna rijd je Wilunga Hill op naast Richie Porte", besluit O'Grady.