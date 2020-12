Katie Compton hangt volgend jaar haar fiets aan de haak

Katie Compton is lange tijd een van de uithangborden geweest in het veldrijden bij de vrouwen. Maar in 2022, na volgende winter, hangt ze haar fiets aan de haak. Dat meldde haar partner Mark Legg.

De 42-jarige Compton gaat al even mee in het veldrijden en is 15-voudig Amerikaans kampioen. Ook in Europa pakte ze elk jaar de overwinning in enkele crossen. In 2013 en 2014 won ze zelfs 4 WB-manches en het eindklassement van de wereldbeker. Wereldkampioene is ze nooit kunnen worden, el driemaal tweede en eenmaal derde.

As some of you spotted yesterday this is the penultimate cyclocross season for Katie. It's been a lot of years of ups and downs. As much as we love what we do it's time we hang the race bike on the hook next season. We'll miss all the amazing people and everyday is Saturday pic.twitter.com/cqgdENBFel — Mark Legg 🇳🇿🇺🇸 (@MrKatieCompton) December 21, 2020

Compton kreeg bekendheid toen ze in 2004 op de Paralympische Spelen als piloot fungeerde voor blinde atlete Karissa Whitsell. Daarna is ze zich zelf beginnen toeleggen op fietsen en veldrijden. Vorig jaar werd ze voor de eerste keer sinds 2004 geen Amerikaans kampioene veldrijden. De fakkel werd overgenomen door Clara Honsinger, tweede in Namen afgelopen weekend.