🎥 Begin van de dag was toch niet zo ideaal: Wout van Aert neemt 'modderbad' en moet lachen met eigen duik

Het lag er echt wel vettig bij in Herentals, op enkele kilometers van de woning van Wout van Aert. Het was dus echt iets voor modderduivels en dat nam Van Aert iets te letterlijk tijdens de verkenning. Van Aert won uiteindelijk de cross, dat maakte dus ongetwijfeld veel goed.

Niet zo lang geleden was hij nog in ideale weersomstandigheden aan het trainen in Spanje. De Spaanse zon heeft Van Aert ingeruild voor de Vlaamse modder. Als het er zo vettig bij ligt, is het nog wenselijker dan anders om overeind te blijven.

Dat lukte Wout van Aert niet altijd in Herentals. Tijdens de verkenning nam hij al eens een duik in het water en de modder. Na een afdaling maakte Van Aert zich klaar om een bocht te nemen, maar hij schoof weg: een waar 'modderbad' was zijn deel.

Total wipe Wout! Do you think Wout Van Aert is regretting his decision to race cyclocross in the cold and wet instead of a warm sunny training camp? Don't miss the next round of the X2O Trofee from Wouts hometown of Herentals on Race Pass TODAY https://t.co/puoH0Jzri1 pic.twitter.com/Um7B71sM7D — GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) December 23, 2020

Wout van Aert zag er de fun wel van in en begon er dan maar mee te lachen. Er volgde wel nog een wegwerpgebaar, het was er wellicht eentje voor de weergoden. De laatste lach was voor Van Aert zelf, wanneer hij een paar uur later als eerste over de finish reed.