Wout van Aert wint ondanks de foute bandendruk in het begin: "Het zat mee, maar het zat ook goed in het hoofd"

Ploeteren in de modder: dat doe je het liefst als je aan het eind van de cross kan winnen, zoals Van Aert in Herentals. In zijn eigen achtertuin was Van Aert zijn grote concurrent Mathieu van der Poel de baas. Die laatste had een lekke band, waarna Van Aert snel het verschil maakte.

"Ik had de meeval dat Mathieu lek reed. Dat is ook koers en soms mag het eens meezitten", reageert Van Aert na de X2O-cross in Herentals. Na Namen was Van Aert er snel bij om Van der Poel te feliciteren, deze keer was het omgekeerd. Mooi dat dat kan. "Als je lek rijdt, heb je alle reden om teleurgesteld te zijn, waar we hebben veel respect voor mekaar."

Tot die leegloper was Van Aert op achterstand aangewezen, al hield hij de kloof wel beperkt. "Ik kwam altijd terug op mijn betere stuk van dit parcours. Toen ik hem voorbijging, wilde ik hem niet tot rust laten komen. Ineens had ik een heel groot gat." Dat kwam dus door die lekke band voor Van der Poel. "Ik had het niet niet meteen in de gaten."

TE ZACHTE BANDEN

De voorsprong van een halve minuut managen deed Van Aert alvast prima. "Het was dan focussen om geen fouten te maken en hard te trappen op de stukken waar ik mijn kracht kwijt kon." Dat verliep perfect, iets wat van het eerste wedstrijddeel niet gezegd kan worden. "Ik had in het begin de foute bandendruk. Ik was gestart met 1.25 of 1.35, wat voor mijn gewicht heel zacht is. In de bochten had ik het niet in de hand."

Er moest dus iets veranderen. "Ik heb dan tweemaal de bandendruk verhoogd. Alles moet kloppen om dichterbij te geraken." Uiteindelijk werd het nog veel meer dan dat. "Namen ging verrassend goed, ik wou dus echt winnen. Het zat mee, maar het zat ook goed in het hoofd en dan dwing je die overwinning ook af."