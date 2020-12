Bosmans bedankt zijn vrouw voor steun tijdens onverwacht lange revalidatie en trakteert haar op concert Bart Peeters

Iemand bedanken die voor jou het verschil heeft gemaakt? Dan weet Kris Bosmans wel bij wie hij uitkomt: zijn vrouw Vanessa. In het kader van de Warmste Week zet de paracyclist zijn Vanessa graag eens in de bloemetjes, voor alle steun die ze hem geboden heeft tijdens dit moeilijke jaar.

Moeilijk, dat was het voor iedereen, maar voor Bosmans nog een heel stuk meer. Vorig jaar liep hij tijdens een val op de Zesdaagse van Gent een complexe beenbreuk en een doorboorde bovenbeenspier op. Revalideren dus. In 2019, maar ook in 2020.

STEUN EN TOEVERLAAT

"Mijn blessure heeft bijna volledig 2020 opgeslorpt", vertelt Kris Bosmans aan VRT. "In eerste instantie dacht ik na 2 maanden weer op de fiets te kunnen zitten, maar het heeft veel langer geduurd dan verwacht." Dan is een steun en toeverlaat meer dan welkom en dat was Vanessa voor Kris.

"In het begin van haar integratiecursus gaven ze Vanessa liedjes van Bart Peeters. Aangezien je nu een grote fan bent, zou ik je graag uitnodigen voor een concert in de Lotto Arena", richt Bosmans zich tot zijn vrouw. Nu kan dat nog even niet door de coronapandemie, maar het zal er zeker nog van komen.