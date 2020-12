De orde opnieuw hersteld: Roglič en co rijden Tour de l'Ain in 2021 niet meer ter voorbereiding van Ronde van Frankrijk

Een terugkeer naar 'het normaal': dat is ook wat de wielerkalender zal betrachten. De Tour de l'Ain neemt alvast zijn traditionele plek op de kalender opnieuw in. Deze driedaagse rittenkoers werd dit jaar gewonnen door Primož Roglič.

Het was in deze korte rittenkoers dat voor het eerst duidelijk werd hoezeer Jumbo-Visma de mannen van Ineos overvleugeld had. Dat vertaalde zich in de Tour de l'Ain in twee ritzeges en een eindzege van kopman Primož Roglič. Het was een voorbereidingskoers op de Tour.

Dat was één van de gevolgen van de herschikking van de kalender door corona, want normaal is de Tour de l'Ain geen koers die ter voorbereiding van de Tour gereden kan worden. Traditioneel vindt de Tour de l'Ain pas plaats na de Ronde van Frankrijk.

⏭ 2021



-Tour de l'Ain #PRO - 29, 30 & 31 Juillet 2021

-Tour de l'Ain #Cadets U17 - 29, 30 & 31 Juillet 2021

-Tour de l'Ain #CYCLO - 1er Aout 2021#TOURDELAIN pic.twitter.com/QgKZUsTHeW — Tour de l'Ain (@tourdelain) December 24, 2020

Dat zal in 2021 ook weer het geval zijn. De organisatie heeft op sociale media de data bekendgemaakt voor de volgende edities. De profs rijden hun Tour de l'Ain op 29,30 en 31 juli. Dat is dus na de Ronde van Frankrijk. Die begint op 26 juni en duurt tot 18 juli.