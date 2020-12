Declercq bespreekt valpartijen Jakobsen en Evenepoel én WK-voorkeur: "Fabio is een vriend, dan komt het harder aan"

Ook Tim Declercq maakte de rollercoaster mee die 2020 was voor Deceuninck-Quick.Step. Jakobsen viel, Evenepoel viel... Zulke ernstige crashes zijn zaken die er wel inhakken. En dan kwam aan het einde van het jaar nog het WK. Declercq had nog net iets liever dat Alaphilippe won dan dat Van Aert won.

Valpartijen vergelijken doe je natuurlijk liever niet. In een gesprek met WielerRevue geeft Declercq wel aan dat er een verschil was in het verwerkingsproces. "Die van Remco was erg, maar dat hoorde ik pas toen al bekend was dat de schade relatief meeviel. Dat maakte het anders dan die val van Fabio Jakobsen in Polen."

Daarnaast is er ook de goede band tussen Declercq en de Nederlander. "Ik heb vorig jaar met hem op de kamer gelegen tijdens de Vuelta en hij is meer dan een collega van me. Fabio is een vriend van me geworden. Dan komt het nog harder aan. Die valpartij straalt nog steeds door bij ons in de ploeg, maar het heeft ook extra motivatie gegeven."

LICHTE VOORKEUR VOOR ALAPHILIPPE OP WK

Het WK in Imola dan: daar reed Declercq niet mee, maar hoe heeft hij er naar gekeken? "Het was een beetje tegen het nationalisme in, maar ik had toch een lichte voorkeur voor Julian. Heel België leefde mee met Wout van Aert en ik had het hem zeer zeker gegund. Het is een dubbel gevoel, maar al met al was het vooral een spannende bedoening. Ook ik word nerveus als ik Julian bezig zie op de fiets."