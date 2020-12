Droom is uitgekomen voor Zwift-renner: "Zal in ploeg van Van der Poel zitten, enkel dat zeggen klinkt belachelijk"

Stel het je maar eens voor: op een dag weet je dat je aan de zijde van Mathieu van der Poel gaat rijden. Terwijl je voordien vooral als amateur weliswaar fanatiek bezig was met fietsen. Het is wat Jay Vine, de opmerkelijkste nieuwkomer bij Alpecin-Fenix, heeft meegemaakt.

De Australiër is als overwinnaar uit de Zwift Academy gekomen. Alpecin-Fenix had zich ertoe verbonden de winnaar een profcontract te geven. "Het voelt nog raar om mezelf prof te noemen, dat hou ik voor begin januari", zegt Vine aan SBS Cycling Central.

1 VAN DE BESTE 3 PLOEGEN VOOR KLASSIEKERS

Het is echt wel nog wennen aan het idee. "Ik zal in de ploeg van Mathieu van der Poel zitten. Dat enkel nog maar te zeggen, klinkt belachelijk. Dit is één van de beste drie ploegen ter wereld voor klassiekers. Ik denk niet dat velen daarover zouden discussiëren."

Koersen aan de zijde van Van der Poel: het is een droom die uitkomt. "Elke koers die Mathieu van der Poel rijdt, daar sta je aan de start met één van de favorieten. Het gaat een hele coole ervaring worden."