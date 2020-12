Eenzame kerst voor veldrittopper: "Wanneer zie ik m'n vriendin nog eens?"

De kerstperiode is er in dit coronajaar uiteraard ook eentje met al te gekke situaties. Zo moeten de dartsspelers in Engeland blijven, maar ook in de crosswereld zorgt het voor problemen.

Zo zit Tom Pidcock voor de kerstperiode vast in België, want hij kan niet naar het Verenigd Koninkrijk afreizen. Daar is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken en dat zet momenteel een en ander toch on hold. Knuffelcontact Uiteraard kan Pidcock wel terugvallen op zijn entourage, maar zijn knuffelcontact zit wel nog aan de andere kant van Het Kanaal. "Het is al van november geleden dat ik mijn vriendin Bethany nog eens zag. Wanneer zie ik haar nog eens", klonk het in Het Nieuwsblad. "Dit komt hard aan, maar ik moet er mee leren omgaan." Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ᵀᴼᴹ ᴾᴵᴰᶜᴼᶜᴷ (@tompidcock)